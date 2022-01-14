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Стали известны подробности о погибшей в Казахстане россиянке

Погибшая в Казахстане россиянка была многодетной матерью
Мария Ким

Мария Ким. Фото: Telegram-канал «Ural Mash»

Погибшая в ходе протестов в Жамбылской области Казахстана гражданка России Мария Ким была матерью троих детей от четырех до восьми лет. Об этом «Ленте.ру» рассказали знакомые женщины.

По словам Амины Мурзакаевой, погибшая работала в сфере обслуживания в казахстанском Таразе Жамбылской области. Лилия Смольянова рассказала, что женщина посещала местный клуб немецкой молодежи «Juwel», иногда проводила различные мероприятия и кружки для детей.

«Это самый отзывчивый, светлый добрый и честный человечек», — охарактеризовала погибшую Мурзакаева.

Ранее о гибели россиянки во время протестов в Казахстане сообщило посольство России. По данным СМИ, ее семь раз ударили ножом и добили контрольным выстрелом в голову, когда она закрывала кофейню. Мародеры хотели ограбить помещение.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Вскоре экономические требования сменились политическими, протестующие требовали отставки правительства и ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Протесты переросли в массовые беспорядки. В разных регионах были подожжены здания органов власти.

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Екатерина Смирная
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