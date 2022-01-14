15-летняя россиянка пропала по дороге в школу

В Камышинском районе Волгоградской области вторые сутки ищут 15-летнюю девочку, которая пропала по дороге в школу. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по региону.

Жительница села Чухонастовка сообщила полицейским, что ее внучка ушла утром в школу и не вернулась домой. К поискам россиянки подключились весь личный состав местной полиции, спасатели и волонтеры. Кроме того, местность обследуют с помощью беспилотников.

«Приметы: на вид 15–16 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные ниже пояса, глаза карие. Была одета: куртка зимняя оранжевая, коричневые сапоги, шапка зеленого цвета», — отмечается в заявлении ГУ МВД.

Ранее в Москве бесследно пропал 14-летний подросток. Мальчик, проживающий в столичном районе Марьино, не вернулся домой в положенное время. Его местонахождение неизвестно. К поискам ребенка приступили сотрудники Следственного комитета совместно с волонтерами «Поиска пропавших детей». Была организована доследственная проверка по факту пропажи подростка. Позднее родители ребенка сообщили, что его нашли живым и здоровым.