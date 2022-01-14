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Власти разъяснили условия выдачи ковид-сертификатов неофициально переболевшим

Голикова: ковид-сертификаты неофициально переболевшим выдадут при сдаче теста на антитела

Фото: globallookpress.com

В России ковид-сертификаты неофициально переболевшим начнут выдавать при сдаче теста на антитела. О таком условии рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова в ходе брифинга по ситуации с COVID-19, трансляция которого ведется на YouTube-канале «Россия 24».

Информационные системы подтвердят, что у человека был положительный тест и он либо в прошлом времени сдал тест на антитела, либо сейчас хочет сдать тест на антитела и подтвердить, что он действительно переболел, пояснила Голикова.

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Вице-премьер подчеркнула, что речь идет про две группы: первая — имели положительный тест на коронавирус, но не обращались к врачу. Таким гражданам ковид-сертификаты при условии сдачи теста на антитела будут выдавать на год.

Ко второй группе российский вице-премьер отнесла тех россиян, которые не сдавали тест, когда болели. Им ковид-сертификаты будут выдавать на шесть месяцев.

Ранее Голикова рассказала, что число россиян, прошедших вакцинацию хотя бы одним компонентом составило 80,6 миллиона человек.

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Анна Щербакова
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