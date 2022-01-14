В новой должности Грызлова увидели последствия для ситуации на Украине

Назначение Бориса Грызлова послом России в Белоруссии может говорить о его уходе с поста в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе, предположил политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что это, вероятно, означает разочарование России в реализации Минских соглашений.

«Это значит, что Россия (...) будет предпринимать другие действия, по всей видимости, уже по освобождению Украины от американской оккупации», — сказал Марков.

Президент Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом России в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 2015 года Грызлов был полномочным представителем России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. С 2001-го по 2003-й он возглавлял МВД России. Также был председателем Госдумы IV и V созывов.