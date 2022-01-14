Путин назначил Грызлова послом России в Белоруссии

Президент Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом России в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

О том, что Грызлов может стать новым послом России в Минске, стало известно в конце декабря 2021 года. 13 января МИД Белоруссии согласовал его кандидатуру.

С 2015 года Грызлов был полномочным представителем России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. С 2001-го по 2003-й он возглавлял МВД России. Также был председателем Госдумы IV и V созывов.

25 марта 2021 года Путин назначил послом России в Белоруссии Евгения Лукьянова.