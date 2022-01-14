Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Путин назначил Грызлова послом России в Белоруссии

Президент России Путин назначил Грызлова послом РФ в Белоруссии

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом России в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

О том, что Грызлов может стать новым послом России в Минске, стало известно в конце декабря 2021 года. 13 января МИД Белоруссии согласовал его кандидатуру.

С 2015 года Грызлов был полномочным представителем России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. С 2001-го по 2003-й он возглавлял МВД России. Также был председателем Госдумы IV и V созывов.

25 марта 2021 года Путин назначил послом России в Белоруссии Евгения Лукьянова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ФСБ объявила о разгроме хакерской группировки по просьбе США
У банды хакеров REvil изъяли сотни миллионов рублей и десятки авто
В Индии предотвратили крупный теракт
Собянин предупредил о резком увеличении числа заражений COVID-19 в Москве
В Кремле опровергли информацию об отмене бесплатной вакцинации от COVID-19
В Польше назвали сроки переговоров с Германией о военных репарациях
Обновление для Windows 11 сломало VPN
В Германии рассказали о постоянном контакте с США по «Северному потоку-2»
Бородина раскрыла траты на услуги ЖКХ
Давление в Москве пробило барическое дно и побило рекорд времен Сталина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter