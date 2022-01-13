Белоруссия согласовала кандидатуру Грызлова на должность посла

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии согласовало кандидатуру Бориса Грызлова на должность посла России. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь» со ссылкой на информированный источник.

О том, что Грызлов может стать новым послом в Минске, стало известно в конце декабря 2021 года. В настоящий момент он является полпредом России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе.

25 марта 2021 года послом России в Белоруссии был назначен Евгений Лукьянов. Прежде он был послом в Латвии и замсекретаря Совета Безопасности.

Борис Грызлов с 2001-го по 2003 год возглавлял МВД России. Также был депутатом Госдумы.