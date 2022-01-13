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Белоруссия согласовала кандидатуру Грызлова на должность посла

«Sputnik Беларусь»: МИД согласовал кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла в Белоруссии

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии согласовало кандидатуру Бориса Грызлова на должность посла России. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь» со ссылкой на информированный источник.

О том, что Грызлов может стать новым послом в Минске, стало известно в конце декабря 2021 года. В настоящий момент он является полпредом России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе.

25 марта 2021 года послом России в Белоруссии был назначен Евгений Лукьянов. Прежде он был послом в Латвии и замсекретаря Совета Безопасности.

Борис Грызлов с 2001-го по 2003 год возглавлял МВД России. Также был депутатом Госдумы.

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София Сарджвеладзе
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