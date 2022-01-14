Россиян предупредили о повышении цен на красную икру
Поставщики красной икры направили розничным игрокам заявки на существенное повышение цен на свою продукцию. Об этом сообщают «Ведомости».
Один из собеседников издания сообщил, что поставщики планируют увеличить стоимость икры от 7 до 17 процентов. Предлагается повышение в 10 процентов по недорогим позициям и от 20-30 процентов — по премиальным.
Поставщики объяснили необходимость увеличения стоимости икры ее дефицитом на рынке. Так, из-за неудачной путины лососевых рыб в Японии и Китае эти страны закупили больше российской икры, чем обычно. Другой причиной является повышение логистических затрат из-за отсутствия контейнеров для перевозки продукта.
Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин отметил, что существенного роста цен на икру в рознице в дальнейшем не произойдет, так как спрос в настоящее время гораздо ниже. Он утончил, что в ноябре-декабре продается около половины годовых объемов. По его словам, остальное распределяется в течение года.
Ранее в пресс-службе Федерального агентстве по рыболовству заявили, что объем производства легальной черной икры составил чуть менее 51 тонны, а объемы рынка нелегальной икры в России может быть минимум на 25 процентов больше этого показателя. При этом оценить точные объемы черного рынка сложно, отметили в Росрыболовстве.