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Оценены объемы нелегального рынка черной икры в России

Росрыболовство: объем производства нелегальной черной икры составляет около 76%

Фото: Shutterstock

Объем производства легальной черной икры составил чуть менее 51 тонны, а объемы рынка нелегальной икры в России может быть минимум на 25 процентов больше этого показателя, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Федерального агентстве по рыболовству.

При этом оценить точные объемы черного рынка сложно, отметили в Росрыболовстве. Организованные преступные группировки действуют по схеме, которую трудно отследить. Одни группы занимаются добычей рыбы, вторые ее обрабатывают, третьи транспортируют продукт в центральные регионы, а четвертые реализуют товар. Также есть браконьеры-одиночки, которые «наносят значительный ущерб окружающей среде».

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В Союзе осетроводов считают, что в России общий объем нелегального рынка черный икры ежегодно в три раза превышает обороты законной добычи. Там оценивают черный рынок в 150 тонн ежегодно, легальный — около 51 тонны.

В октябре средняя стоимость лососевой икры в России впервые превысила отметку в 5 тысяч рублей за килограмм и достигла исторического максимума. За 20 лет икра взлетела в цене в 7,4 раза: в октябре 2000 года один килограмм продукта стоил в рознице 675,2 рубля.

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Мария Строителева
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