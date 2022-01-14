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На Украине предупредили о рекордных темпах инфляции

Лидер партии «Батькивщина» Тимошенко предупредила о рекордных темпах инфляции за 25 лет

Фото: РИА Новости

Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко предупредила жителей Украины о рекордных темпах инфляции. Об этом она сообщила в своем Facebook-аккаунте.

Депутат напомнила, что в прошлом году стоимость промышленной продукции увеличилась на 62,2 процента, этот скачок оказался рекордным за 25 лет. «Но главная опасность в другом. Фактически это реальный показатель инфляции. Инфляции, которая уже через несколько месяцев приведет к подорожанию всего», — отметила политик.

По словам Тимошенко, рост промышленных цен отразится на стоимости каждого товара, кошельке каждого украинца и бюджете каждой семьи. «Что в это время делает правительство? Еще раз доказывает свою полную растерянность и непонимание процессов», — заявила она.

Тимошенко рассказала, что собирается предложить Верховной Раде рассмотреть законопроекты, которые позволят поддержать производителей, остановить рост цен и тарифов для промышленности и граждан Украины.

Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной Рады Виктор Медведчук заявил о серьезных вызовах и рисках, с которыми Украина столкнется в 2022 году. По мнению лидера ОПЗЖ, первым риском станет дальнейшее падение экономики из-за «непрофессиональной, преступной политики».

Марина Совина
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