52-летняя Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа

Американская актриса Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа на откровенном фото и порадовала поклонников. Соответствующее селфи появилось на ее странице в Instagram.

52-летняя знаменитость запечатлела себя с растрепанными волосами и без косметики. Видно, что Энистон позирует в белом полотенце в домашней обстановке. Публикация набрала больше 2,1 миллиона лайков.

Пользователи сети оценили естественную красоту актрисы и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Твои волосы и лицо! Боже, я влюбилась», «Джен! Как? Ты выглядишь просто сногсшибательно», «Это фото сделало мой день, ты очаровательна», «Самая красивая женщина на планете», «Мне нравятся твои натуральные волосы!» — хвалили они.

В декабре 2021 года Энистон снялась в белье для обложки журнала The Hollywood Reporter. Ее запечатлели в нескольких образах. Так, на первом фото она позировала c распущенными волосами в белом бюстгальтере и брюках свободного кроя с высокой посадкой модного дома Fendi.