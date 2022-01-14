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52-летняя Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа

Актриса Дженнифер Энистон запечатлела себя с растрепанными волосами и без косметики

Фото: @jenniferaniston

Американская актриса Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа на откровенном фото и порадовала поклонников. Соответствующее селфи появилось на ее странице в Instagram.

52-летняя знаменитость запечатлела себя с растрепанными волосами и без косметики. Видно, что Энистон позирует в белом полотенце в домашней обстановке. Публикация набрала больше 2,1 миллиона лайков.

Пользователи сети оценили естественную красоту актрисы и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Твои волосы и лицо! Боже, я влюбилась», «Джен! Как? Ты выглядишь просто сногсшибательно», «Это фото сделало мой день, ты очаровательна», «Самая красивая женщина на планете», «Мне нравятся твои натуральные волосы!» — хвалили они.

В декабре 2021 года Энистон снялась в белье для обложки журнала The Hollywood Reporter. Ее запечатлели в нескольких образах. Так, на первом фото она позировала c распущенными волосами в белом бюстгальтере и брюках свободного кроя с высокой посадкой модного дома Fendi.

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Айсель Эюбова
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