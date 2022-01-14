Российский стриминг-сервис спродюсирует новый фильм Гая Ричи

Российский онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» выступит сопродюсером и дистрибьютором всех прав в России и странах СНГ нового фильма британского режиссера Гая Ричи. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Кинопоиск» получил права на прокат очередной ленты Ричи как в кинотеатрах, так и в digital-среде и на телевидении. Отмечается, что это будет первый случай, когда российский стриминговый сервис займется выпуском голливудского фильма. В США картину выпустит компания MGM, а в Европе, Австралии, Канаде, Латинской Америке и Южной Африке дистрибьютором выступит Amazon Prime Video.

Речь идет о проекте с рабочим названием «Переводчик», съемки которой должны начаться 24 января в Испании. Главную роль в экшн-триллере исполнит американский актер Джейк Джилленхол. Он сыграет сержанта армии США Джона Кинли, попавшего в засаду вместе с афганским переводчиком Ахмедом. По сюжету фильма, их группа попадает под обстрел, и только Кинли с Ахмедом уходят от нападавших живыми.

Компании STX и Toff Guys, известные по работе над тремя последними картинами Гая Ричи, займутся производством самого «Переводчика». Сценаристами выступили Марн Дэвис и Айван Эткинсон.