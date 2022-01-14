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Главу радиотехнических войск ВКС России сняли с должности из-за коррупции

Начальник радиотехнических войск ВКС России генерал Кобан снят с должности из-за коррупции
Андрей Кобан

Андрей Кобан. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Начальника радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея Кобана сняли с должности после того, как ему были предъявлены обвинения в коррупции. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает ТАСС.

«Насколько мне известно, я снят с должности и выведен за штат», — заявил сам генерал-майор в ходе заседания суда, на котором рассматривался вопрос о продлении ему ареста.

По словам офицера, следователь также сообщил ему, что замглавы Минобороны Николай Панков уже подписал приказ о его увольнении из Вооруженных сил.

Ранее стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал главу радиотехнических войск до 20 апреля. Уточнялось, что его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, Кобан получил 5 миллионов рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники. При этом сам генерал себя виновным не признает.

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Варвара Кошечкина
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