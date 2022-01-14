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Начальник радиотехнических войск ВКС России арестован по делу о взятке

ТАСС: глава радиотехнических войск ВКС Кобан взят под стражу по делу о взятке в 5 млн руб
Андрей Кобан

Андрей Кобан. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Москве 235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу начальника радиотехнических войск Воздушно-космических войск России генерал-майора Андрея Кобана, обвиняемого в получении пяти миллионов рублей в качестве взятки. Об этом сообщает ТАСС.

По ходатайству следователя подсудимый арестован до 20 апреля.

По версии следствия, офицер получил денежные средства от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.

В 2015 году генерал Кобан заявлял, что российские радиотехнические войска в рамках гособоронзаказа начали получать не имеющие аналогов радиолокационные станции большой дальности обнаружения и работающие по баллистическим целям. Речь шла о перспективных средствах радиолокации и комплексах средств автоматизации, таких как «Фундамент», РЛС «Небо», всевысотный обнаружитель «Подлет». Кобан указывал, что специалисты радиотехнических войск проходят переподготовку по новым образцам техники на заводах-изготовителях в Москве и Нижнем Новгороде.

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Любовь Ширижик
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