Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минздраве назвали регионы России с самым высоким коллективным иммунитетом

Замминистра здравоохранения Гриднев: самый высокий коллективный иммунитет на Чукотке

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самый высокий коллективный иммунитет к COVID-19 среди регионов России наблюдается на Чукотке и в Белгородской области. Об этом заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев, его слова передает РИА Новости.

«Лидеры у нас — это Чукотка, почти 100 процентов, и Белгородская область — там уже за 90 процентов», — заявил Гриднев во время выступления на Гайдаровском форуме.

За минувшие сутки в России выявили 23 820 новых случаев коронавируса, количество заболевших за все время пандемии достигло 10 747 125. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (5712), Санкт-Петербурге (2708) и в Московской области (1990).

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова выразила мнение, что с термином «коллективный иммунитет» придется распрощаться. Она объяснила, что это связано с работой иммунной системы: против омикрона слабее действует дельта-иммунитет, а в свою очередь против дельты слабее действует омикронный иммунитет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
ФСБ объявила о разгроме хакерской группировки по просьбе США
Нурмагомедов сдал положительный тест на коронавирус
Видео с нелепо танцующим Борисом Джонсоном разошлось в сети после скандала
В Швеции зафиксировали рост уровня военной активности России в Балтийском море
Ритуальная фирма предложила засыпать прах усопших россиян в петарды
В Москве ограбили бывшую участницу КВН
Завершено расследование четырех дел о пытках российских осужденных
Сбежавшего из карантинного отеля в Таиланде россиянина нашли в его же номере
Появилось видео задержания ФСБ хакерской группировки REvil и изъятия миллионов
Раскрыты дата и время отмены режима ЧП в регионах Казахстана
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter