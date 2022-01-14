В Минздраве назвали регионы России с самым высоким коллективным иммунитетом

Самый высокий коллективный иммунитет к COVID-19 среди регионов России наблюдается на Чукотке и в Белгородской области. Об этом заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев, его слова передает РИА Новости.

«Лидеры у нас — это Чукотка, почти 100 процентов, и Белгородская область — там уже за 90 процентов», — заявил Гриднев во время выступления на Гайдаровском форуме.

За минувшие сутки в России выявили 23 820 новых случаев коронавируса, количество заболевших за все время пандемии достигло 10 747 125. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (5712), Санкт-Петербурге (2708) и в Московской области (1990).

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова выразила мнение, что с термином «коллективный иммунитет» придется распрощаться. Она объяснила, что это связано с работой иммунной системы: против омикрона слабее действует дельта-иммунитет, а в свою очередь против дельты слабее действует омикронный иммунитет.