Качество выполнения тестов на омикрон в лабораториях в России вызвало сомнение

Лаборатории в России не оснащены необходимым оборудованием, чтобы проводить тесты для выявления омикрон-штамма коронавируса, по этой причине их качество вызывает сомнение. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По мнению эксперта, способность российских сетевых лабораторий выполнять тесты на омикрон пока можно воспринимать как хайп. Викулов добавил, что не во всех диагностических центрах присутствует секвенатор ДНК.

«Секвенирование не является обязательным методом лабораторной диагностики. Это используется в современных вирусологических и генетических лабораториях», — отметил российский вирусолог.

Ранее специалисты МНИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора назвали срок, по прошествии которого ПЦР-тест может выявить новый штамм COVID-19 омикрон.

Они пояснили, что тест на коронавирус становится положительным в конце инкубационного периода перед появлением первых симптомов.

Инкубационный период, как правило, составляет один-шесть дней после заражения. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующие сутки после контакта. Для сравнения, для дельты средняя продолжительность инкубационного периода составляет четыре дня.