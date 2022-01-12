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Роспотребнадзор назвал срок выявления омикрона ПЦР-тестом

Роспотребнадзор: ПЦР-тест выявляет омикрон-штамм COVID-19 через 1-6 дней после заражения

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

Специалисты МНИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора назвали срок, по прошествии которого ПЦР-тест может выявить новый штамм COVID-19 омикрон. Мнение ученых приводит «Российская газета».

По словам вирусологов, тест на коронавирус становится положительным в конце инкубационного периода, перед появлением первых симптомов.

Инкубационный период, как правило, составляет один-шесть дней после заражения. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующие сутки после контакта. Для сравнения, для дельты средняя продолжительность инкубационного периода составляет четыре дня.

Ученые просят отнестись к новому штамму максимально серьезно: несмотря на то, что симптомы омикрона больше напоминают сезонный ОРВИ, он быстрее и активнее поражает бронхи и легкие.

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Варвара Кошечкина
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