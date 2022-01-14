«Магнит» захотел купить «Улыбку радуги»

«Магнит» рассматривает покупку сети магазинов косметики «Улыбка радуги», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимные источники из компании и отрасли.

Один из собеседников агентства отметил, что возможность совершения сделки обсуждается на рынке с декабря 2021 года. Другой источник рассказал, что сейчас сеть супермаркетов оценивает инвестиционные риски от покупки и финансовое состояние «Улыбки радуги».

Представитель «Магнита» сообщил «Интерфаксу», что компания «не комментирует слухи», а в «Улыбке радуги» не ответили на официальный запрос. У продуктового гиганта есть собственная конкурирующая с «Улыбкой радуги» сеть магазинов косметики и товаров для дома «Магнит косметик».

Агентство отмечает, что у «Улыбки радуги» нет единой операционной компании. Одна из структур ретейлера ООО «Дрогери Ритейл», выручка которой за 2020 год составила 1,8 миллиарда рублей, с октября 2021 года проводит реорганизацию и присоединяет пять новых компаний. Сеть включает в себя примерно тысячу магазинов общей площадью более 100 тысяч квадратных метров, которые представлены в 27 регионах страны.

Сеть магазинов косметики, парфюмерии и товаров для дома «Магнит Косметик» является крупнейшим участником рынка в сегменте. В России на конец сентября 2021 года работают 6714 магазинов площадью 1,5 миллиона квадратных метров. По итогам 2020 года выручка сети составила 134,3 миллиарда рублей, а к концу сентября прошлого года — 109,9 миллиарда рублей.

В июле 2021 года «Магнит» совершил крупнейшее слияние в российском ретейле и купил группу «Дикси» у Mercury Retail Group за 97 миллиардов рублей. На конец сентября группа «Дикси» объединяла 2477 магазинов.