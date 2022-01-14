Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыто происхождение органики в марсианском метеорите

Ученые Института Карнеги связали органику в метеорите с Марса с геохимическими реакциями

Фото: NASA / JSC / Stanford University

Исследователи Научного института Карнеги раскрыли происхождение органических молекул в марсианском метеорите Allan Hills, который был обнаружен в Антарктиде в 1984 году. Согласно выводам, опубликованно в журнале Science, они были синтезированы при взаимодействии между горными породами и водой около четырех миллиардов лет назад.

Ученые проанализировали образцы с Марса с помощью различных методов, включая наномасштабную визуализацию, изотопный анализ и спектроскопию. Оказалось, что в марсианских породах происходило два важных геохимических процесса: серпентинизация и карбонизация.

В первом случае магматические породы, богатые железом и магнием, взаимодействовали с водой, в результате чего они метаморфизировали с выделением водорода. Во втором случае горные породы реагировали со слабокислой водой, содержащей растворенный углекислый газ, что связано с образованием карбонатных минералов.

Данные указывают на то, что взаимодействия между водой и горными породами не происходили в течение длительного периода времени. Однако очевидно, что в результате реакции восстановления диоксида углерода образовался органический материал. Таким образом, небиологические геологические реакции ответственны за пул органических углеродных соединений, из которых в дальнейшем могла развиться жизнь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Зеленский предложил организовать переговоры с Путиным и Байденом
Стало известно о плохих отношениях Леонида Куравлева с дочерью
Российские фигуристы стали лидерами по итогам ритм-танца на чемпионате Европы
В России захотели получить от мира деньги за уникальный ресурс
Названо последствие разногласий США и Европы из-за антироссийских санкций
Раскрыта личность одного из хакеров задержанной ФСБ группировки REvil
Свекровь убитой в Казахстане россиянки рассказала подробности ее гибели
Опубликовано новое видео из бункера-убежища нижегородского насильника
Названы виновные в обледенении едва не разбившегося самолета S7
Стала известна реакция сына Елизаветы II принца Эндрю на лишение титула
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter