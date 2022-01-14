Раскрыто происхождение органики в марсианском метеорите

Исследователи Научного института Карнеги раскрыли происхождение органических молекул в марсианском метеорите Allan Hills, который был обнаружен в Антарктиде в 1984 году. Согласно выводам, опубликованно в журнале Science, они были синтезированы при взаимодействии между горными породами и водой около четырех миллиардов лет назад.

Ученые проанализировали образцы с Марса с помощью различных методов, включая наномасштабную визуализацию, изотопный анализ и спектроскопию. Оказалось, что в марсианских породах происходило два важных геохимических процесса: серпентинизация и карбонизация.

В первом случае магматические породы, богатые железом и магнием, взаимодействовали с водой, в результате чего они метаморфизировали с выделением водорода. Во втором случае горные породы реагировали со слабокислой водой, содержащей растворенный углекислый газ, что связано с образованием карбонатных минералов.

Данные указывают на то, что взаимодействия между водой и горными породами не происходили в течение длительного периода времени. Однако очевидно, что в результате реакции восстановления диоксида углерода образовался органический материал. Таким образом, небиологические геологические реакции ответственны за пул органических углеродных соединений, из которых в дальнейшем могла развиться жизнь.