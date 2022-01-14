Меланию Трамп подняли на смех за продажу своей шляпы за 19 миллионов рублей

Американская чиновница подняла на смех супругу бывшего президента США Дональда Трампа Меланию за продажу собственного головного убора за миллионы рублей. Об этом сообщает CNN.

По информации издания, знаменитость выставила на аукцион белую шляпу с широкими полями, которую она надевала во время государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит Макрон 24 апреля 2018 года. Помимо этого, Трамп решила продать два своих портрета в описанном аксессуаре. Цена комплекта с автографами бывшей первой леди составляет 250 тысяч долларов (19 миллионов рублей).

По словам бывшей сотрудницы Белого дома и писательницы Кейт Андерсен Брауэр (Kate Andersen Brower), продажа головного убора подтверждает мнение о том, что «Трампы всегда бесстыдно зарабатывали деньги, и Мелания продолжает доказывать, что она чистокровный Трамп».

«Это ненормально. Это неприлично. Она пытается сколотить денежное гнездышко с помощью роли, которую дал ей ее муж. Когда она была первой леди, я думала, что она глухая и не понимает, что происходит вокруг нее. Теперь я вижу, что она точно все знает, просто ей все равно. Не может быть, что на пошла на аукцион, не зная, насколько нагло продавать предметы с государственных визитов», — подчеркнула она.

Президент и генеральный директор фонда Lyndon Baines Johnson Foundation (LBJ) Марк Апдегроув (Mark Updegrove) объяснил, что Трамп имеет право продавать шляпу, однако это не соответствует поведению предыдущих первых леди, которые жертвовали аналогичные предметы национальным архивам и президентским библиотекам в интересах сохранения истории американского народа.

Пользователи Twitter также высмеяли поведение Мелании Трамп. «Есть хоть что-нибудь в этом мире, на что Трампы не пойдут ради быстрого заработка», «Это очаровательно. Мелания устроила гаражную распродажу», «Я только что проверила и узнала, что твоя душа уже была продана», «Это очень мерзкий поступок», — высказывались юзеры.

В январе 2021 года журналисты раскрыли цену наряда Мелании Трамп на последнем рейсе в качестве первой леди. Супруги прилетели в Палм-Бич, штат Флорида, из Вашингтона в среду, 20 января, за час до инаугурации 46-го президента Джо Байдена. Мелания вышла из самолета в длинном платье свободного кроя с пестрым оранжево-синим принтом. По информации издания, наряд представлен в ассортименте итальянского люксового бренда Gucci, его цена составляет 3700 долларов (276 тысяч рублей).