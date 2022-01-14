Российский министр предложил потерпеть инфляцию

Министр финансов России Антон Силуанов выступил против инициативы главы Минэкономразвития Максима Решетникова начать массовые выплаты гражданам для компенсации высокой инфляции. Об этом сообщает Forbes.

Чиновники обсудили вопрос в рамках Гайдаровского форума. Решетников предложил перейти в борьбе с ростом цен от ограничительных мер к более системным, чтобы они меньше вредили бизнесу. Министр указал, что экспортные и импортные пошлины, демпферы и субсидии, заморозка цен на продукты работают, но только ограниченный период времени.

Однако Силуанов указал, что если начать компенсировать инфляцию потребителям, рост цен получит дополнительный стимул. По его мнению, лучше какое-то время потерпеть, чтобы не получить ускоренную инфляцию. В то же время глава Минфина подчеркнул, что речь идет не об уязвимых слоях населения, для них компенсации должны быть.

«Если мы из бюджета будем в полном объеме, полным рублем компенсировать, инфляция будет продолжаться. Нужно очень аккуратно делать», — сказал Силуанов.

Ранее в рамках форума глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что по итогам года инфляция могла бы подойти к 12,4 процента, то есть на 4 процентных пункта выше, чем в реальности, если бы регулятор не поднял ключевую ставку. Она признала, что даже доведение параметра до 8,5 процента не смогло моментально остановить рост цен, но выразила уверенность, что пусть и с некоторым лагом, но мера сработает.