Набиуллина поставила низкую инфляцию в заслугу Центробанку

Инфляция в России по итогам прошлого года оказалась почти на треть ниже той, что могла бы быть без повышения ключевой ставки, на которую пошел Центробанк. Об этом в ходе дискуссии на Гайдаровском форуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

По ее словам, заслугой ЦБ стала оперативная реакция на рост цен в течение всего года. Если бы момент для изменения ставки упустили, то инфляция могла значительно ускориться, так что в итоге повышать ставку пришлось бы гораздо сильнее.

По данным Росстата, за год цены в стране выросли на 8,39 процента. Ключевая ставка, в свою очередь, поднялась в два раза — с 4,25 процента до 8,5 процента. Набиуллина уверена, что при других действиях регулятора рост цен мог быть выше на четыре процентных пункта, то есть дойти до 12,4 процента. При этом она подчеркнула, что специфика денежно-кредитной политики не позволяет моментально подавить инфляцию, та всегда действует с некоторым лагом.

На том же форуме министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство намерено до конца текущего года решить проблемы, связанные с ростом цен. При этом он подчеркнул, что во многом нынешняя инфляция находится вне зоны ответственности российских властей, так как связана с политикой ряда иностранных государств и является глобальной проблемой.

В течение всего года Центробанк выдавал ошибочные прогнозы по инфляции. В результате в законе о бюджете индексацию пенсий рассчитывали, исходя из уровня 5,9 процента. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил внести изменения в бюджет, чтобы повышение пенсий составило 8,6 процента.