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Экономика

Российский министр пообещал «положительных результатов» по росту цен

Силуанов пообещал достичь «положительных результатов» по инфляции к концу 2022 года
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума пообещал достичь «положительных результатов» по росту цен в течение 2022 года, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас проблемы в основном инфляционного характера. Считаем, что в этом году мы их сможем решать. К концу года ожидаем положительных результатов», — отметил Силуанов.

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При этом он подчеркнул, что высокая инфляция является не локальной, а глобальной проблемой: «Мы где-то избыточно накачали экономику деньгами, мы видим инфляцию. Мы адекватно отвечаем, выходим на нормальные бюджетные уровни. У нас есть программа, но это в России. Не во всех странах это видят и хотят принимать решения».

По словам министра, решение проблемы инфляции во многом зависит от политической воли властей и их способности принимать непопулярные решения.

По итогам 2021 года во многих странах, в том числе развитых, был отмечен резкий рост инфляции. В некоторых государствах, например в США, показатели стали рекордными за долгое время. В России инфляция, по данным Росстата, составила 8,4 процента — против целевых показателей Центробанка на уровне 4 процентов в год.

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Платон Щукин
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