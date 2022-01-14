США заявили об отсутствии у России окончательного решения о вторжении на Украину

Пентагон заявил об отсутствии у России окончательного решения о якобы возможном вторжении на Украину. С таким заявлением выступил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос, какие меры готовят Соединенные Штаты в случае эскалации напряженности. Министерство обороны США считает, что есть время и возможности предотвратить это.

«Мы не уверены, что президент [РФ Владимир] Путин принял окончательное решение, поэтому я воздержусь от спекуляций на тему того, что мы будем или не будем делать в случае вторжения», — подчеркнул Кирби.

Ранее пресс-секретарь Пентагона заявил, что у Соединенных Штатов есть доказательства подготовки Россией провокаций для оправдания вторжения на Украину. По его словам, Москва действительно готовит группу военных, которые будут под чужим флагом проводить операцию на Украине.

