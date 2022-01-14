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США заявили об отсутствии у России окончательного решения о вторжении на Украину

Пентагон: США считают, что РФ не приняла окончательного решения о вторжении на Украину
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando/ Globallookpress.com

Пентагон заявил об отсутствии у России окончательного решения о якобы возможном вторжении на Украину. С таким заявлением выступил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос, какие меры готовят Соединенные Штаты в случае эскалации напряженности. Министерство обороны США считает, что есть время и возможности предотвратить это.

«Мы не уверены, что президент [РФ Владимир] Путин принял окончательное решение, поэтому я воздержусь от спекуляций на тему того, что мы будем или не будем делать в случае вторжения», — подчеркнул Кирби.

Ранее пресс-секретарь Пентагона заявил, что у Соединенных Штатов есть доказательства подготовки Россией провокаций для оправдания вторжения на Украину. По его словам, Москва действительно готовит группу военных, которые будут под чужим флагом проводить операцию на Украине.

Марина Совина
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