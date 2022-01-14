У Пентагона появились доказательства подготовки вторжения России на Украину

У Соединенных Штатов есть доказательства подготовки Россией провокаций для оправдания вторжения на Украину. Подобный факт подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Его цитирует ТАСС.

Кирби заявил, что Россия действительно готовит группу военных, которые будут под чужим флагом проводить операцию на Украине. «Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину», — добавил пресс-секретарь Пентагона.

Ранее с похожим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Кроме того, с обвинениями в адрес России за якобы подготовку провокаций на своей территории выступило Главное управление разведки украинского Министерства обороны (ГУР МО).

14 января CNN опубликовал материал, согласно которому у США есть информация о том, что Россия подготовила специальную группу военных, которая должна будет под чужим флагом провести спецоперацию в Донбасcе. Собеседник телеканала рассказал, что российские военные обучены ведению боя в городских условиях и использованию взрывчатых веществ.