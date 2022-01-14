Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

У Пентагона появились доказательства подготовки вторжения России на Украину

Пентагон: у США есть доказательства подготовки российского вторжения на Украину
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

У Соединенных Штатов есть доказательства подготовки Россией провокаций для оправдания вторжения на Украину. Подобный факт подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Его цитирует ТАСС.

Кирби заявил, что Россия действительно готовит группу военных, которые будут под чужим флагом проводить операцию на Украине. «Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину», — добавил пресс-секретарь Пентагона.

Ранее с похожим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Кроме того, с обвинениями в адрес России за якобы подготовку провокаций на своей территории выступило Главное управление разведки украинского Министерства обороны (ГУР МО).

14 января CNN опубликовал материал, согласно которому у США есть информация о том, что Россия подготовила специальную группу военных, которая должна будет под чужим флагом провести спецоперацию в Донбасcе. Собеседник телеканала рассказал, что российские военные обучены ведению боя в городских условиях и использованию взрывчатых веществ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Белый дом рассказал о подтверждающих провокации России на Украине данных
США намекнули на виновность России в кибератаке на Украину
Найден способ спасти мировую экономику
Робби Уильямс продаст поместье с ангаром для вертолетов
Губерниев предложил тренеру женской сборной по биатлону работать дистанционно
Девушка попросила парня посмотреть за домом и удивилась по возвращении
Режиссер «Не смотрите наверх» поддержал критиков фильма
У Пентагона появились доказательства подготовки вторжения России на Украину
Норвежцы нашли способ восстановить популяцию рыб с помощью динамита
В США оценили возобновление производства Ту-160М
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter