Лавров раскритиковал новую этику

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос «Ленты.ру», раскритиковал философию новой этики. Она, по его словам, разрушает накопленную тысячелетиями человеческую мудрость.

«Я исхожу из того, что бог создал человека и есть у нас, как у представителей различных течений христианства, те же самые ценности, которые существуют в других мировых религиях — и в исламе, и в иудаизме, и в буддизме», — заявил глава МИД России.

Он отметил, что прямое разрушение новыми идеями старых ценностей очень опасно. «Такие организации, как ЮНЕСКО, другие гуманитарные агентства, все-таки должны строго следовать своим уставам, а уставы написаны на основе традиционной, классической этики», — рассудил Лавров.

Ранее профессор философии из Университета Де Поля (Чикаго, штат Иллинойс) Джейсон Хилл заявил, что культура отмены стала шагом на пути к тоталитаризму на Западе. По его словам, феномен культуры отмены можно условно разделить на два вида. Первый — это порицание тех, кто отклонился от «новой этики», которая сейчас навязывается как единственно верная.

«Еще одна форма отмены культуры, которая, на мой взгляд, еще более пагубна, — это стирание истории. Это шаг на пути к тоталитаризму на Западе», — подчеркнул профессор. Культура отмены, отметил Хилл, привела к тому, что людей фактически начали судить не в здании суда, а в СМИ.

Новая этика — это философский термин, который отражает совокупность ценностных концепций XXI века. Они включают в себя внимание к обидам, нанесенным различным меньшинствам, актуализацию гендерных и расовых проблем. Новая этика предполагает, что из публичного поля должны исключаться люди, чьи поступки признаны обществом аморальными.