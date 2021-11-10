В США культуру отмены назвали шагом к тоталитаризму

Культура отмены стала шагом на пути к тоталитаризму на Западе. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал профессор философии из Университета Де Поля (Чикаго, штат Иллинойс) Джейсон Хилл.

По его словам, феномен культуры отмены можно условно разделить на два вида. Первый — это порицание тех, кто отклонился от «новой этики», которая сейчас навязывается как единственно верная. «Еще одна форма отмены культуры, которая, на мой взгляд, еще более пагубна, — это стирание истории. Это шаг на пути к тоталитаризму на Западе», — подчеркнул профессор. Стремясь порвать с расистским прошлым, американские активисты сносят и оскверняют памятники конфедератам и даже отцам-основателям Соединенных Штатов.

Материалы по теме Хьюстон, у нас отмена. Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова «Они ненавидят мою форму». Почему в США протесты против расизма за год превратились в войну с полицией?

Культура отмены, отметил Хилл, привела к тому, что людей фактически начали судить не в здании суда, а в СМИ. «Людей "отменяют" без надлежащей правовой процедуры, их лишают возможности противостоять обвинениям, выдвинутым против них. Иными словами, презумпция виновности превалирует над презумпцией невиновности», — сказал он.

Вместе с культурой отмены зарождается и культура страха, сказала в беседе с «Лентой.ру» Аманда Кунц, доцент кафедры социологии Университета Центральной Флориды. «Люди боятся, что не смогут высказать свое мнение или следовать собственным ценностям без того, чтобы кто-то пришел, заткнул их и "отменил"», — пояснила она.

«Всем кажется, что у них есть своя правда, и они не пытаются понять то, что другие говорят и во что они верят. Вместо того чтобы общаться и обмениваться мнениями, вместо того, чтобы реально вслушиваться в то, что говорит собеседник, люди вешают друг на друга ярлыки. И это может вызвать серьезные разногласия», — добавила Кунц.

Культура отмены — современная форма критики и наказания человека или группы лиц путем лишения поддержки, осуждения и бойкотирования как онлайн, так и в реальном мире. Поводом может стать как спорное или неполиткорректное высказывание вслух, так и текстовый пост в интернете. Зачастую это приводит к потере работы, лишению ранее полученных наград и разрушению репутации человека.

Причины травли людей, взгляды которых противоречат новой морали, стали одной из центральных тем проекта «Ленты.ру» под названием «Проблемы первого мира». Материалы объединены темой кризиса либеральных ценностей в западном мире и раскола в обществе. В них идет речь о том, как идеи свободы и всеобщего равенства превращаются в инструмент угнетения, а борьба за права одних групп людей оборачивается бесправием других.