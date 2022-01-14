Десятки «Борисов Джонсонов» собрались в центре Лондона с выпивкой

Десятки британцев в масках с лицом премьер-министра страны Бориса Джонсона собрались возле Даунинг-стрит в центре Лондоне, чтобы выступить с протестом в связи со скандалом вокруг политика. Митингующие обвиняют Джонсона в нарушении карантинных мер весной 2020-го и требуют провести расследование. Об этом пишет RT.

На кадрах с места событий видно, что «Борисы Джонсоны» пришли на митинг с выпивкой. Они танцуют под музыку и весело кричат.

При этом полиция Лондона отказалась расследовать вечеринку Джонсона, объяснив, что не расследует «нарушения антиковидного законодательства, о которых стало известно спустя долгое время после того, как они произошли». При этом правоохранители допустили, что может начаться расследование по факту возможных нарушений при наличии «существенных доказательств». В настоящее время проверку фактов проведения вечеринок, которые устроили во время локдауна по поручению самого Джонсона, проводит секретарь кабинета министров.

Ранее СМИ стало известно еще о двух мероприятиях, которые прошли в резиденции Джонсона в апреле 2021 года, одно из них состоялось в ночь перед похоронами принца Филиппа. После этого премьер-министр извинился перед королевой Елизаветой II.