Полиция Лондона отказалась расследовать вечеринку Джонсона в разгар пандемии

Лондонская полиция отказалась проводить расследование вечеринки, которую в мае 2020 года провел на Даунинг-стрит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разгар пандемии коронавируса. Об этом сообщает Business Insider.

Как отмечается в заявлении, полиция не расследует «нарушения антиковидного законодательства, о которых стало известно спустя долгое время после того, как они произошли». При этом правоохранители допустили, что может начаться расследование по факту возможных нарушений при наличии «существенных доказательств». В настоящее время проверку фактов проведения вечеринок во время локдауна по поручению самого Джонсона проводит секретарь кабинета министров.

О том, что Джонсон присутствовал на вечеринке в своей резиденции, несмотря на действующие эпидемиологические ограничения, стало известно 20 декабря 2021 года. Издание The Guardian опубликовало снимок, на котором запечатлены сидящие за столом Джонсон и его супруга Кэрри, рядом с ними без соблюдения социальной дистанции находятся еще два человека.

12 января Джонсон признался, что принимал участие в вечеринке и принес за это извинения. По его словам, он пришел на мероприятие, так как хотел «поблагодарить сотрудников правительства», и через 25 минут покинул его, чтобы вернуться к работе. После этого ряд британских политиков призвал премьера уйти в отставку.