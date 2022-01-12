Британский премьер извинился за вечеринку во время пандемии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес извинения за вечеринку в саду его резиденции на Даунинг-стрит во время пандемии. Об этом пишет Sky News.

Во время своего выступления в палате общин глава правительства признался, что принял участие в праздничном мероприятии, которое прошло на Даунинг-стрит 20 мая 2020 года. По словам премьер-министра, он пришел на вечеринку, так как хотел «поблагодарить сотрудников правительства», и через 25 минут покинул ее, чтобы вернуться к работе.

«Что касается моего участия в мероприятии, я хочу еще раз повторить, что я думал, что это рабочее мероприятие. Я сожалению, что мы не сделали по-другому в тот вечер. Я беру на себя ответственность за это и приношу извинения», — заявил Джонсон парламентариям.

11 января стало известно, что полиция может начать расследование против британского премьер-министра за участие в указанной вечеринке. В мае 2020 года в Великобритании действовали ограничения, согласно которым в одном закрытом месте могли собираться не более двух человек.

Предполагается, что премьеру, скорее всего, не грозит штраф за нарушение карантина, однако ему могут предъявить обвинения в «пособничестве в совершении правонарушения», ведь подобная вечеринка вряд ли могла состояться без его одобрения. Однако экс-генпрокурор Великобритании Доминик Грив потребовал отставки Бориса Джонсона.

О том, что Джонсон присутствовал на вечеринке в своей резиденции, несмотря на ограничения, сообщалось 20 декабря 2021 года. Издание The Guardian опубликовало снимок, на котором запечатлены сидящие за столом Джонсон и его супруга Кэрри, рядом с ними без соблюдения социальной дистанции находятся еще два человека.

Позже были раскрыты подробности мероприятия. Стало известно, что на вечеринку были приглашены более 100 человек. Однако на самом празднике присутствовали как минимум 30 человек. В опубликованных журналистами пригласительных билетах было указано, что гостей приглашают «выпить в саду на Даунинг-стрит, 10, социально дистанцируясь».