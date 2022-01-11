Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Британии Джонсона назвали серийным лжецом и потребовали его отставки

Экс-генпрокурор Британии Грив назвал Борис Джонсона лжецом и предложил ему уйти в отставку

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Бывший генеральный прокурор Британии от Консервативной партии Доминик Грив назвал премьер-министра страны Бориса Джонсона серийным лжецом после инцидента с вечеринкой на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса и предложил ему уйти в отставку. Об этом сообщает The Independent.

Экс-генпрокурор обвинил британского лидера в поведении, подрывающем доверие, и в нарушении коронавирусных ограничений. Грив подчеркнул, что депутаты-консерваторы , которые «очень недовольны» поведением нынешнего премьер-министра, должны потребовать его отставки.

Материалы по теме:
COVID-паспорта, зеленые пропуска и QR-коды. Как в разных странах контролируют граждан с помощью электронных сертификатов
COVID-паспорта, зеленые пропуска и QR-коды.Как в разных странах контролируют граждан с помощью электронных сертификатов
11 ноября
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки. Что известно про омикрон и насколько он опасен?
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки.Что известно про омикрон и насколько он опасен?
27 ноября

18 декабря 2020-го в резиденции Джонсона прошло праздничное мероприятие с участием 40-50 человек. В это время в Соединенном Королевстве был объявлен жесткий локдаун на фоне тяжелой ситуации с пандемией коронавируса. Тогда британский премьер объявил, что массовые собрания жителей на праздниках должны быть отменены в рамках ужесточения ограничений.

20 декабря 2021 года сообщалось, что издание The Guardian опубликовало снимок, на котором запечатлены сидящие за столом Джонсон и его супруга Кэрри, рядом с ними без соблюдения социальной дистанции находятся еще два человека. За соседним столом также сидят четыре сотрудника администрации. Предполагается, что фотография была сделана на указанной вечеринке. Британский премьер не стал комментировать догадки СМИ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Описано политическое будущее Токаева после беспорядков в Казахстане
Россиянин нашел останки пропавшей в 2013 году школьницы
В Госдуме высказались о введении продуктовых карточек
Путин назначил нового посла в Тунисе
Решена судьба скандального особняка Юрия Лозы
Футболист «Спартака» озадачил подписчиков фотографиями в стрингах
Российская фотомодель предстанет перед судом присяжных за убийство мужа
На Украине избили и ограбили известного журналиста под крики «90-е возвращаются»
Испорченную монету продали на аукционе в 1020 раз дороже номинала
Россиян предупредили о подорожании алкоголя
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter