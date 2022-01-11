В Британии Джонсона назвали серийным лжецом и потребовали его отставки

Бывший генеральный прокурор Британии от Консервативной партии Доминик Грив назвал премьер-министра страны Бориса Джонсона серийным лжецом после инцидента с вечеринкой на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса и предложил ему уйти в отставку. Об этом сообщает The Independent.

Экс-генпрокурор обвинил британского лидера в поведении, подрывающем доверие, и в нарушении коронавирусных ограничений. Грив подчеркнул, что депутаты-консерваторы , которые «очень недовольны» поведением нынешнего премьер-министра, должны потребовать его отставки.

18 декабря 2020-го в резиденции Джонсона прошло праздничное мероприятие с участием 40-50 человек. В это время в Соединенном Королевстве был объявлен жесткий локдаун на фоне тяжелой ситуации с пандемией коронавируса. Тогда британский премьер объявил, что массовые собрания жителей на праздниках должны быть отменены в рамках ужесточения ограничений.

20 декабря 2021 года сообщалось, что издание The Guardian опубликовало снимок, на котором запечатлены сидящие за столом Джонсон и его супруга Кэрри, рядом с ними без соблюдения социальной дистанции находятся еще два человека. За соседним столом также сидят четыре сотрудника администрации. Предполагается, что фотография была сделана на указанной вечеринке. Британский премьер не стал комментировать догадки СМИ.