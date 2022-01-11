Джонсону пригрозили преследованием из-за вечеринки на карантине

Против британского премьер-министра Бориса Джонсона могут начать полицейское расследование из-за вечеринки, которая, предположительно, состоялась в мае 2021 года в премьерской резиденции на Даунинг-стрит. В Скотленд-Ярде уже проверяют эту информацию, пишет Sky News.

Если эти данные подтвердят, Джонсона ждет преследование из-за нарушения коронавирусных ограничений.

Информацию о якобы состоявшейся вечеринке ранее опубликовал телеканал ITV. По его данным, в мае прошлого года около 100 человек получили приглашение на вечеринку на Даунинг-стрит от помощника Джонсона Мартина Рейнолдса. В это время в Великобритании продолжал действовать общенациональный карантин. По некоторым данным, мероприятие посетили 30 человек, включая самого премьер-министра и его супругу. При этом подобные собрания были строго запрещены.

Предполагается, что премьеру скорее всего не грозит штраф за нарушение карантина, однако ему могут предъявить обвинения в «пособничестве в совершении правонарушения», ведь подобная вечеринка вряд ли могла состояться без его одобрения.