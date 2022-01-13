Британского премьера призвали уйти в отставку из-за вечеринки в разгар пандемии

После извинений премьера Британии Бориса Джонсона за участие в вечеринке в саду резиденции на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса ряд политиков призвали его уйти в отставку. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, с соответствующими призывами к политику обратился парламентарий, лидер консерваторов Шотландии Дуглас Росс и несколько депутатов. Росс подчеркнул, что намерен инициировать голосование о вынесении вотума недоверия Джонсону в Комитете 1922 года — парламентской группе от Консервативной партии в Палате общин.

«Он премьер-министр, это его правительство установило эти правила, и он должен нести ответственность за свои действия», — отметил Росс. При этом члены действующего кабинета министров поддержали британского премьера и призвали депутатов дождаться результатов официального расследования этого инцидента.

Ранее, во время своего выступления в Палате общин глава британского правительства признался, что принял участие в праздничном мероприятии, которое прошло на Даунинг-стрит 20 мая 2020 года. Он подчеркнул, что считал это рабочим мероприятием и принес свои извинения.

О том, что Джонсон присутствовал на вечеринке в своей резиденции, несмотря на действующие эпидемиологические ограничения, стало известно 20 декабря 2021 года. Издание The Guardian опубликовало снимок, на котором запечатлены сидящие за столом Джонсон и его супруга Кэрри, рядом с ними без соблюдения социальной дистанции находятся еще два человека.