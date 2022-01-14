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В Норвегии разрешат прививки от коронавируса для детей 5-11 лет

Власти Норвегии разрешат родителям вакцинировать от COVID-19 детей от 5 до 11 лет

Фото: Santiago Mazzarovich / globallookpress.com

Власти Норвегии разрешат родителям принимать решение о вакцинации детей от 5 до 11 лет. Об этом сообщила в пятницу глава норвежского Минздрава Ингвильд Кьеркол, передает ТАСС.

«Дети очень редко серьезно болеют, кроме того, пока у нас есть только ограниченные знания о редких побочных эффектах или побочных эффектах, которые могут появиться со временем», — заявила норвежский министр. Он также отметила, что для большинства несовершеннолетних прививка бесполезна, и Минздрав Норвегии пока что не будет рекомендовать вакцинацию детей от 5 до 11 лет.

«Пока мы открываем возможность, чтобы все родители и попечители получили предложение вакцинировать своих детей, но нужно это будет лишь небольшой группе», — добавила чиновница. По ее словам, в эту группу войдут дети с хроническими заболеваниями, дети из семей, где есть люди со слабым здоровьем, а также дети, которые отправляются в страну с большим, чем в Норвегии, распространением COVID-19 и с более трудным доступом к медуслугам.

Ранее стало известно, что при демобилизации из армии солдат норвежской армии обязали сдавать казенное нижнее белье. Дело в том, что армия Норвегии столкнулась с нехваткой этой части гардероба из-за проблем в поставках в период пандемии коронавируса. Солдат обязали сдавать трусы и шерстяные носки перед дембелем.

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Николай Чигасов
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