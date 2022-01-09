Норвежских солдат обязали сдавать нижнее белье перед дембелем

Армия Норвегии столкнулась с нехваткой нижнего белья из-за проблем в поставках в период пандемии коронавируса. Солдат обязали сдавать трусы и шерстяные носки перед дембелем. Об этом рассказал NRK представитель Организации тылового обеспечения вооруженных сил Ханс Мейзинсет.

Он отметил, что раньше военные могли отправиться домой в полученном во время службы белье, теперь они должны оставить его для повторного использования. Все комплекты тщательно дезинфицируются и передаются следующим военнослужащим.

Причиной введения такого решения на постоянной основе стали перебои в поставках в период пандемии коронавируса. В настоящее время принимаются меры, чтобы обеспечить на складах достаточное количество нижнего белья.

Также наблюдаются проблемы с обувью, не хватает больших и маленьких размеров. В профсоюзной организации отметили, что верхняя одежда выдавалась с дырками один раз на весь срок службы, и солдатам приходилось ее носить.

Профсоюз также выразил протест против повторного ношения нижнего белья, добавив, что самой большой проблемой является нехватка предметов гардероба, что влияет на состояние военнослужащих.

Ранее издание Forbes сообщало, что большая часть украинской артиллерии устарела и требует ремонта. Это было названо причиной проигрыша Киева в потенциальном конфликте с Москвой.

Помимо техники, армия Украины страдает от нехватки грамотного персонала, рассказал военный эксперт Анатолий Кравчук. Он пояснил, что в ВСУ нанимают кадры по принципу верности политическому курсу руководства страны.

