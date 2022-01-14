В Минздраве усомнились в конце пандемии COVID-19 после омикрон-штамма

Омикрон-штамм коронавируса может не стать предвестником окончания пандемии. В финальной эволюции COVID-19 усомнился главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в интервью РБК.

«Появление мутаций зависит от условий, в которых живет вирус. Поэтому наивно думать, что на варианте омикрон эволюция вируса остановится. Если в процессе эволюции отберется штамм, который окажется более приспособленным к условиям, то омикрон уйдет, появится следующий», — сказал инфекционист.

По его словам, развитие вирусов устроено примитивно. В процессе эволюции генерируется большое число генетических вариантов, часть из которых оказываются летальными, из-за чего вирус погибает. Наиболее приспособленные к условиям вирусы начинают доминировать в популяции, объяснил инфекционист.

Отличие омикрон-штамма от дельты связано с его временем выхода на пиковые значения заболевших, подчеркнул Чуланов. Он объяснил, что при невысокой заразности вируса заболеваемость растет постепенно.

«Если высокая [заразность], как у омикрона, то у вируса есть шанс очень быстро захватить большое количество людей, быстро распространиться. Это может вызвать перегрузку», — сказал Чумаков.

Ранее врач Владимир Болибок рассказал об отличительных симптомах омикрон-штамма. По его словам, в отличие от других вариантой COVID-19, заразившиеся редко сталкиваются с болью в грудной клетке. Также симптомами южноафриканского варианта вируса являются сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель, повышенная температура и головная боль.