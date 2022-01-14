Врач назвал отличительные симптомы омикрон-штамма

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «Москва 24» назвал отличительные черты омикрон-штамма коронавируса.

По его словам, в отличие от других вариантой COVID-19, заразившиеся новым штаммом редко сталкиваются с болью в грудной клетке.

Врач отметил, что признаком омикрон-штамма является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель, повышенная температура, сильная слабость и головная боль. Болибок добавил, что при заражении этим вариантом коронавируса возможна потеря обоняния, однако этот симптом появляется ближе к выздоровлению.

Ранее Болибок заявил, что из-за бума вакцинации в конце ноября — начале декабря прошлого года, вероятно, пик омикрона в России будет сглажен. Он заявил, что те, кто привился в конце ноября — начале декабря, точно будут защищены до февраля. Тем же, кто прошел вакцинацию более шести месяцев назад, врач порекомендовал пройти срочную ревакцинацию.

