Полковник СБУ назвал три условия для вступления Украины в НАТО

Украина вступит в НАТО только при выполнении нескольких условий, заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в эфире телеканала «Наш».

По словам украинского военного, для попадания в Североатлантический альянс Киеву придется выполнить три условия. Первое из них — находиться на «европейском театре военных действий». По этому критерию Украина проходит, считает эксперт.

Киеву необходимо вести диалог со всеми государствами НАТО, в том числе с Венгрией, которая требует решить языковой вопрос, назвал он второй фактор. «Третье — старается ли, делает ли что-то наша страна для того, чтобы мы соответствовали стандартам или нет? Ничего не делает», — подчеркнул он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что решение о принятии Киева в альянс может быть принято только при консенсусе стран-членов. Резников отметил, что это будет «политическое решение», которое на сегодняшний день не стоит на повестке дня. В то же время он подчеркнул, что в Киеве не должны забывать о своей цели вступить в НАТО.

