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Неизвестный купил жилье у американского миллиардера

The Wall Street Journal: миллиардер Дэниел Оч продал пентхаус в Нью-Йорке за $190 млн

Фото: Monikia Flueckiger / World Economic Forum / Wikimedia

Американский миллиардер Дэниел Оч продал пентхаус в одном из небоскребов Нью-Йорка. Имя нового владельца осталось неизвестно. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Жилье с видом на Центральный парк находится на Манхэттене. Таинственный покупатель отдал за пентхаус 190 миллионов долларов (более 14,5 миллиарда рублей). Сделка стала одной из самых крупных за всю историю города. Миллиардер владел объектом с 2019 года, когда заплатил за него 93 миллиона долларов.

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Пентхаус с четырьмя спальнями занимает площадь в 910 квадратных метров. Подробности дизайна жилья не сообщаются. По данным издания New York Post, в распоряжении жильцов небоскреба также есть тренажерный зал, библиотека и баскетбольная площадка.

В июне 2021 года неизвестный покупатель приобрел в Нью-Йорке две квартиры в небоскребе, который расположен недалеко от одного из самых роскошных районов Манхэттена — «улицы миллиардеров». Он заплатил за объекты 157,5 миллиона долларов (на тот момент более 11,4 миллиарда рублей).

Татьяна Волкова
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