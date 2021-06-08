Неизвестный купил две квартиры недалеко от «улицы миллиардеров» в Нью-Йорке

Неизвестный покупатель приобрел в Нью-Йорке две квартиры в небоскребе 220 Central Park South, который расположен недалеко от одного из самых роскошных районов Манхэттена. Участок считается «улицей миллиардеров», сообщает The Wall Street Journal.

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Неизвестный покупатель заплатил за объекты 157,5 миллиона долларов (более 11,4 миллиарда рублей). Продажа этой недвижимости стала одной из самых дорогих сделок за всю историю города. Имена бывших владельцев жилья также остались неизвестны. Обе стороны были представлены обществами с ограниченной ответственностью.

Одна из квартир площадью около шести тысяч квадратных футов (более 550 квадратных метров) занимает весь 60-й этаж здания. Новый владелец отдал за нее 82,5 миллиона долларов (более 5,9 миллиарда рублей). Второй объект находится этажом выше, он обошелся в 75 миллионов долларов (более 5,4 миллиарда рублей). Помимо квартир неизвестный стал владельцем студии на 18-м этаже.

В мае 2021 года после разбирательств апелляционный суд штата Нью-Йорк разрешил строительство приюта для бездомных на «улице миллиардеров». Его откроют в здании недействующего отеля Park Savoy, построенного в 1910 году. Изначально идея создания приюта вызвала возмущение среди жителей района. Они предположили, что использование здания в качестве жилья не будет соответствовать строительным стандартам.