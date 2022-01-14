Генерал раскрыл суду роль бывшего замглавы Генштаба России Арсланова в хищениях

В Московском гарнизонном военном суде на процессе по делу о хищении 1,6 миллиарда рублей на поставках оборудования дал показания бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны России генерал-майор Александр Оглоблин, раскрыв роль в преступной схеме своего начальника — бывшего замглавы Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимый, заключивший сделку со следствием и признавший вину, рассказал суду, что именно Арсланов в 2013 году предложил ему заработать на откатах по госконтрактам «цифровизации» армии. Они давно дружили, поэтому Оглоблин принял заманчивое предложение.

«Я понимал, что отказаться было нельзя, поскольку потерял бы доверие Арсланова, а еще я надеялся на улучшение своего материального положения — Арсланов обещал мне долю из похищенных денег», — пояснил подсудимый. По его словам, он связался с руководством компании «Воентелеком», с которым был хорошо знаком, и договорился о завышении стоимости заказываемого оборудования на 25-50 процентов. Оглоблин отметил, что радиостанции «Азарт» были технически сложны, вследствие чего их рыночную стоимость можно было увеличить в два раза, поэтому на их поставках было легче всего совершать хищения.

Все переговоры Арсланов вел с Оглоблиным в коридоре или туалете, подозревая, что его кабинет могут прослушивать. Также замглавы Генштаба не хранил похищенные суммы у себя, перепоручив решение денежных вопросов своему сообщнику.

«Я фактически стал бухгалтером Халила Арсланова и выдавал ему по первому требованию суммы, которые варьировались от 100 тысяч до одного миллиона рублей», — заявил Оглоблин в суде.

Арсланов свою вину не признает. Ему вменяется хищение путем мошенничества на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей и получение взятки в 12 миллионов рублей.