Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Генерал раскрыл суду роль бывшего замглавы Генштаба России Арсланова в хищениях

«Ъ»: генерал рассказал об откатах экс-замглавы Генштаба по делу о хищении 1,6 млрд рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Московском гарнизонном военном суде на процессе по делу о хищении 1,6 миллиарда рублей на поставках оборудования дал показания бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны России генерал-майор Александр Оглоблин, раскрыв роль в преступной схеме своего начальника — бывшего замглавы Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимый, заключивший сделку со следствием и признавший вину, рассказал суду, что именно Арсланов в 2013 году предложил ему заработать на откатах по госконтрактам «цифровизации» армии. Они давно дружили, поэтому Оглоблин принял заманчивое предложение.

«Я понимал, что отказаться было нельзя, поскольку потерял бы доверие Арсланова, а еще я надеялся на улучшение своего материального положения — Арсланов обещал мне долю из похищенных денег», — пояснил подсудимый. По его словам, он связался с руководством компании «Воентелеком», с которым был хорошо знаком, и договорился о завышении стоимости заказываемого оборудования на 25-50 процентов. Оглоблин отметил, что радиостанции «Азарт» были технически сложны, вследствие чего их рыночную стоимость можно было увеличить в два раза, поэтому на их поставках было легче всего совершать хищения.

Все переговоры Арсланов вел с Оглоблиным в коридоре или туалете, подозревая, что его кабинет могут прослушивать. Также замглавы Генштаба не хранил похищенные суммы у себя, перепоручив решение денежных вопросов своему сообщнику.

«Я фактически стал бухгалтером Халила Арсланова и выдавал ему по первому требованию суммы, которые варьировались от 100 тысяч до одного миллиона рублей», — заявил Оглоблин в суде.

Арсланов свою вину не признает. Ему вменяется хищение путем мошенничества на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей и получение взятки в 12 миллионов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
На востоке начали внезапную проверку боеготовности российских войск
В России оценят последствия отказа от пластика
В Spotify назвали самые прослушиваемые в новогоднюю ночь песни среди россиян
Российский фондовый рынок открылся ростом
Визу Новака Джоковича аннулировали
Вице-губернатора Тамбовской области взяли под стражу за должностные преступления
58 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Подозреваемого в педофилии россиянина арестовали на два месяца
Голикова заявила о возможности получить ковид-сертификаты по ПЦР после 1 февраля
Virgin Orbit запустила спутники для США и Польши
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter