Российские регионы начали подготовку к омикрону

Российские регионы начали подготовку к масштабному распространению омикрон-штамма коронавируса в стране. Об этом пишет «Ъ».

По данным Роспотребнадзора, сейчас в России подтверждено 698 случаев заражения омикроном, при этом большинство очагов выявлено в Московском регионе. Несмотря на это в надзорном ведомстве не исключают вероятность распространения нового штамма по европейскому сценарию. По мнению врачей, в таком случае число заражений может возрасти до шестизначных чисел.

Единичные случаи заболевания уже выявляют в регионах России, и с каждым днем статистика растет.

В Иркутской области штамм подтвержден у двух детей из разных семей. Как уточнили в Минздраве, дети болеют коронавирусом в легкой форме, а взрослых, которые контактировали с ними, сейчас обследуют врачи.

В Астраханской области омикрон-штаммом также выявили в двух семьях, при этом один из пациентов — 14-летний подросток.

Три случая заражения омикроном зафиксировали в Башкирии, еще один — зарегистрировали у студентки из Воронежской области, вернувшейся в конце декабря из Бурунди.

По данным Минздрава, все случаи завозные. Так, жители Башкортостана вернулись из Танзании, а жительница Оренбургской области с внуками — из Турции.

Иная ситуация и в Ростовской области. Всего там выявлено четыре случая омикрона. При этом первые два были завозными (из Конго и ЮАР), а другие два выявили у шестимесячного младенца и женщины, которые в последнее время не путешествовали и не контактировали с вернувшимися из-за границы.

Ранее внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал отказавшихся от вакцинации от COVID-19 плацдармом для эволюции коронавируса. Врач пояснил, что именно по этой причине в популяции, где сохраняется большое число непривитых, вирус имеет больше шансов на эволюцию и больше преимуществ.