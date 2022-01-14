Невакцинированных россиян назвали плацдармом эволюции ковида

Внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в интервью РБК назвал отказавшихся от вакцинации от COVID-19 плацдармом для эволюции коронавируса.

По словам ученого, инфекция может эволюционировать в организме как привитых, так и непривитых людей, однако шанс возникновения нового штамма выше у тех, кто не прошел вакцинацию.

«Невакцинированный человек как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него, вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции», — рассказал специалист.

Врач пояснил, что именно по этой причине в популяции, где сохраняется большое число невакцинированных, вирус имеет больше шансов на эволюцию и больше преимуществ.

Чуланов подчеркнул, что сократить количество таких «плацдармов» можно за счет вакцинации — это снизит риск дальнейшего распространения и позволит остановить развитие SARS-CoV-2.

«Вакцинация, эффективные противовирусные средства и противоэпидемические меры вносят основной вклад в будущее: будет ли еще десяток новых штаммов или пандемия закончится на омикроне», — объяснил специалист.

Ранее стало известно, что число заражений коронавирусом в Турции выросло в четыре раза. По словам министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи, причиной этому стало распространение штамма омикрон — сейчас он доминирует среди других вариантов коронавируса.