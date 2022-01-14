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Брюки бренда с необычной деталью за 1,6 миллиона рублей подняли на смех в сети

Штаны Bottega Veneta с ярко-зелеными страусиными перьями развеселили покупателей

Фото: Bottega Veneta

Новые ярко-зеленые брюки люксового бренда Bottega Veneta подняли на смех в социальных сетях. Соответствующие комментарии публикует издание The Sun.

Речь идет о черных штанах из хлопка с завышенной линией талии, штанины которых украшены страусиными перьями и белыми бусинами. Известно, что одежда, произведенная в Италии, представлена в ассортименте марки за 19,7 тысячи евро (около 1,6 миллиона рублей).

Потенциальных покупателей развеселил необычный дизайн брюк, о чем они принялись писать в постах в соцсетях. Например, один из юзеров сравнил штаны с искусственной травой. Помимо этого, многим пользователям сети вещь напомнила различных вымышленных персонажей: Гринча, Оскара Ворчуна из шоу «Улица Сезам» и Утку Орвилла.

В сентябре дизайнер ввел в моду дырявые носки и развеселил россиян. Японский модельер и экоактивист Такаюки Фукудзава опубликовал в блоге пост, в котором рассказал о значимости экологичной моды. По мнению специалиста, если рваная одежда станет трендовой, то будет служить владельцу дольше, поскольку ему не придется ее выбрасывать.

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Майя Пономаренко
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