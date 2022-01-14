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«Газпром» в суде потребует увеличения цены контракта на поставку газа в Польшу

PGNiG: «Газпром» подал иск в суд Стокгольма об увеличении цены контракта на газ для Польши

Фото: Victor Lisitsyn/ Globallookpress.com

«Газпром» подал иск в Арбитражный суд специального назначения в Стокгольме, в котором потребовал увеличения цены контракта на поставку газа в Польшу по Ямальскому газопроводу. Об этом сообщила польская государственная нефтегазовая компания PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo).

Отмечается, что компания 14 января 2022 года получила повестку от адвокатов «Газпрома». «Требование об увеличении цены контракта, включенное в тендерное предложение «Газпрома», совершенно необоснованно. Мы готовы доказать это перед Арбитражным судом», — заявил Павел Маевский, председатель правления PGNiG.

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«Газпром», в свою очередь, требует пересмотра условий контакта от 8 декабря 2017 и 9 ноября 2020 года, уточнили в компании. PGNiG продолжает работу по изменению ценовых условий поставок природного газа по Ямальскому контракту.

Как сообщает РИА Новости, «Газпром Экспорт» подтвердил, что обратился в международный арбитраж для пересмотра цены контракта на газ с польской компанией.

В ноябре премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил «Газпром» в росте цен на газ. По его мнению, «сегодня очень выразительно видны ценовые манипуляции на газовом рынке». Ответственность за это, как предполагает премьер-министр, несет «Газпром», действия которого привели к росту цен на газ в несколько раз.

Марина Совина
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