Для россиян появились первые туры на лучший остров для отдыха в Европе

Российский туроператор TUI откроет с 20 февраля продажи туров на остров Мадейра, признанный лучшим местом для пляжного отдыха в Европе. Такая информация появилась на сайте компании.

Так, цены на первые недельные туры на португальский курорт начинаются от 105,2 тысячи рублей на двоих. В стоимость входят перелет и размещение в трехзвездочном отеле без питания. Аналогичная путевка с питанием на базе завтраков обойдется двоим туристам в 107,6 тысячи рублей.

Отдых в гостиницах категории четыре и пять звезд выйдет дороже — от 109,7 и 138,9 тысячи рублей соответственно для семейной пары. В путевку включены перелет, проживание и завтраки.

Ранее, в декабре 2021 года, в роскошном отеле на Мадейре The Reid’s Palace рассказали, как следует обслуживать гостей из высшего общества. Так, один из официантов объяснил, что при подаче еды в ресторане блюдо необходимо ставить на стол строго перед гостем — при этом должен сохраняться зрительный контакт.