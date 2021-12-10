В роскошном отеле Европы раскрыли причуды богатых постояльцев

В роскошном отеле на Мадейре рассказали, как следует обслуживать гостей из высшего общества. Причуды богатых постояльцев раскрыли ведущие документального телесериала «Удивительные отели: жизнь за пределами вестибюля» (Amazing Hotels: Life Beyond the Lobby), выпускаемого на BBC.

В очередном выпуске журналист Джайлс Корен и шеф-повар Моника Галетти отправились в один из ведущих отелей Европы The Reid’s Palace, который находится на острове Мадейра. Отмечается, что гостиницу часто посещали политики и члены британской королевской семьи.

Ведущие выяснили правила обслуживания высокопоставленных постояльцев. Один из официантов отеля рассказал, что при подаче еды в ресторане блюдо необходимо ставить на стол строго перед гостем — при этом должен сохраняться зрительный контакт.

«Мы также обязаны объяснить, какое именно блюдо принесли гостю. Разговаривать за ужином невежливо. Обслуживание индивидуальное, но не формальное», — добавил официант.

Отмечалось, что до 1990 года аристократические семьи диктовали сотрудникам отеля более строгие правила. Например, не позволялось прямо смотреть на гостей или задавать им вопросы.

Ранее в декабре бортпроводницы различных авиалиний вспомнили самые странные просьбы богатых и влиятельных пассажиров самолетов, с которыми они встречались за все время своей работы. Так, стюардесса Qatar Airways рассказала, как один бизнесмен попросил налить ему шампанское в рот.