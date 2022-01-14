Названа причина назначения Грызлова послом России в Белоруссии

Для реализации планов по развитию Союзного государства в качестве посла нужен политический тяжеловес, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал шанс на реальную интеграцию России и Белоруссии причиной назначения Бориса Грызлова на новую дипломатическую должность.

«Назначение Грызлова на этот пост связано с тем, что после атаки Польши и Запада на Белоруссию, после попыток госпереворота, появились политические условия для реальной интеграции. Появилась для нее настоящая возможность. Но здесь нужен тяжеловес, который сможет все это реализовать, и сюда идеально подходит Грызлов с его огромным опытом», — объяснил Марков.

Президент Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом России в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 2015 года Грызлов был полномочным представителем России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. С 2001-го по 2003-й он возглавлял МВД России. Также был председателем Госдумы IV и V созывов.