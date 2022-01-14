Собянин предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в столице продолжится рост суточной заболеваемости COVID-19 на следующей неделе из-за распространения штамма. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1», передает «Интерфакс».

Глава города пояснил, что уже на этой неделе показатели суточной заболеваемости могут достигнуть шести-семи тысяч новых случаев, что «достаточно много».

Также Собянин рассказал, что чаще всего болеют новым омикрон-штаммом молодежь и граждане среднего возраста. «Сегодня вирус циркулирует среди активного населения молодого и среднего возраста. Как это будет выглядеть, когда он дойдет до старшего поколения, хроников, мне кажется, другая картина будет», — сказал мэр.

Он пояснил, что болезнь при омикроне протекает легче, однако нужно быть готовым к любому развитию событий. «Пока мы видим, что количество средних и тяжелых заболеваний меньше, чем в предыдущую волну. Несмотря на рост заболевших, объем госпитализаций не увеличивается», — заключил Собянин.

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 сейчас составляет 63,7 процента. Вице-премьер указала, что в российских регионах полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли почти 76,6 миллиона человек.