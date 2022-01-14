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Росздравнадзор проверит отославших домой парня с внутренним кровотечением врачей

Росздравнадзор проверит врачей в Обнинске после смерти парня от внутреннего кровотечения

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Росздравнадзор займется проверкой врачей больницы №8 в Обнинске, которые отослали домой 18-летнего парня с внутренним кровотечением. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Проверкой также займутся правоохранительные органы. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил провести проверку произошедшего.

«Не буду сейчас давать оценок действиям медицинского персонала. Скажу так: я бы несколько по-другому поступил в этом плане. Все будет известно по результатам тщательной внеплановой проверки», — заявил министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.

О произошедшем стало известно 13 января. 18-летний парень неудачно сделал сальто и ударился грудью об ограду. Позже у молодого человека начались сильные боли и рвота.

В больнице медики сделали УЗИ, после чего заявили, что внутренние органы у парня целые. На следующий день ему стало хуже, и пострадавшему вызвали скорую, однако он не дожил до ее приезда. Причиной смерти эксперты назвали травму тонкого кишечника и внутрибрюшное кровотечение.

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Никита Абрамов
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