Аналитик назвал условие для роста курса рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер сообщил, что в 2022 году курс рубля начнет вновь расти при стабильном фоне. Об этом пишет «Прайм».

По его словам, справедливая цена рубля, если не учитывать геополитический фактор, находится у отметки 70 за доллар.

Аналитик отметил, что 2021 год завершился удачно для рубля. «Россия вошла в немногочисленный список стран, чьи валюты не потеряли на фоне шести процентов роста самого доллара на мировом валютном рынке. Помогла сильная конъюнктура товарного рынка и жесткая позиция ЦБ по ключевой ставке», — добавил эксперт. Зельцер пояснил, что начать 2022 год позитивно рублю помешали события в Казахстане.

Эксперты считают, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. В качестве главных причин опрошенные «Лентой.ру» аналитики назвали ранее вероятное снижение геополитической напряженности и рост мировых цен на топливо, в первую очередь газ.

